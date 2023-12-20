Маева Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маева Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1858

Дочь: (Маева) Агафья Родионовна

Отец ребёнка: Маев Родион Игнатьевич

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.12.1859

Сын: Маев Потап Родионович

Отец ребёнка: Маев Родион Игнатьевич

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1862

Дочь: (Маева) Марья Родионовна

Отец ребёнка: Маев Родион Игнатьевич

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1863

Сын: Маев Дмитрий Родионович

Отец ребёнка: Маев Родион Игнатьевич

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1866

Сын: Маев Василий Родионович

Отец ребёнка: Маев Родион Игнатьевич

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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