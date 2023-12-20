Маева Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1858
Дочь: (Маева) Агафья Родионовна
Отец ребёнка: Маев Родион Игнатьевич
Рождение ребёнка
07.12.1859
Отец ребёнка: Маев Родион Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.04.1862
Дочь: (Маева) Марья Родионовна
Отец ребёнка: Маев Родион Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.10.1863
Отец ребёнка: Маев Родион Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.03.1866
Отец ребёнка: Маев Родион Игнатьевич
Смерть
Неизвестно