Феодор Пиманов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Пимон Алексеев
Бракосочетание
26.10.1877
Жена: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1879
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1881
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Смерть
Неизвестно