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Феодор Пиманов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Пимон Алексеев

Мать: Алексеева Варвара Алексеева

Бракосочетание
26.10.1877

Жена: Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1879

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Павел Феодоров

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Смерть
Неизвестно
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