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Зайнуллин Лотфулла

Место рождения

д.КырТявгельдино

Дата рождения

06.01.1902

Дата смерти

17.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1902

Отец: Фазлуллин Зайнулла

Мать: Бибитайфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина (Исмагилова) Хоршитбану

Рождение ребёнка
10.10.1926

Сын: Зайнуллин Саетгарай Лотфуллович

Мать ребёнка: Зайнуллина (Исмагилова) Хоршитбану

Рождение ребёнка
1929

Сын: Зайнуллин Фариз

Мать ребёнка: Зайнуллина (Исмагилова) Хоршитбану

Рождение ребёнка
01.05.1936

Дочь: Гатиятуллина (Зайнуллин) Ркыя

Мать ребёнка: Зайнуллина (Исмагилова) Хоршитбану

Работа или профессия
С 1938 по 1941
Председатель колхоза им.Калинина
Смерть
17.03.1942
Похороны
Неизвестно

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