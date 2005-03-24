Морева Александра Николаевна 19.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морева Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1926

Дата смерти

24.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
18.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Сергей Павлович

Смерть
24.03.2005

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