Морева Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1926
Дата смерти24.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1959
Смерть
24.03.2005