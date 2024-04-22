Мутыхляева (Попкова) Евдокия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутыхляева (Попкова) Евдокия Лукинична

Место рождения

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
17.01.1860 ст.

Муж: Мутыхляев Андрей Кондратьевич

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.11.1864 ст.

Дочь: Мутыхляева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Мутыхляев Андрей Кондратьевич

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Шарова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Мутыхляев Андрей Кондратьевич

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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