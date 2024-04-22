Мутыхляева (Попкова) Евдокия Лукинична
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
17.01.1860 ст.
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.11.1864 ст.
Дочь: Мутыхляева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Мутыхляев Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Шарова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Мутыхляев Андрей Кондратьевич
Смерть
Неизвестно