Лагунова (Волосухина) Надежда (Анастасия) Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагунова (Волосухина) Надежда (Анастасия) Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.?

Отец: Волосухин Кузьма

Мать: Волосухина Мария

Рождение ребёнка
29.06.1956

Дочь: Семидоцкая Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Свергунов Владимир Афанасьевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.03.1961

Дочь: Левочко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Свергунов Владимир Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагунов Виктор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свергунов Владимир Афанасьевич

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