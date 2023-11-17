Лагунова (Волосухина) Надежда (Анастасия) Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.?
Отец: Волосухин Кузьма
Мать: Волосухина Мария
Рождение ребёнка
29.06.1956
Дочь: Семидоцкая Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Свергунов Владимир Афанасьевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.03.1961
Дочь: Левочко Елена Владимировна
Отец ребёнка: Свергунов Владимир Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно