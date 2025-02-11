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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Дмитрий Кузьмин1783 г.р.
Дети
Леонтий Дмитриев1800 г.р.
Моисей Дмитриев1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Кузьмин

Рождение ребёнка
1800

Сын: Леонтий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Кузьмин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1814

Сын: Моисей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Кузьмин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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