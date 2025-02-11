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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Дмитрий Кузьмин1783 г.р.
Дети
Леонтий Дмитриев1800 г.р.
Моисей Дмитриев1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Кузьмин
Рождение ребёнка
1800
Сын: Леонтий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Кузьмин
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Моисей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Кузьмин
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область