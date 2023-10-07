Калина (Полякова) Мария Николаевна
Место рожденияпосёлок Приволжский
Дата рождения31.01.1945
Дата смерти07.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1945
посёлок Приволжский
Бракосочетание
31.12.1967
Саурово, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1975
Дочь: Кириллова (Калина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Калин Иван Александрович
Смерть
07.10.2023