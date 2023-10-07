Калина (Полякова) Мария Николаевна 31.01.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калина (Полякова) Мария Николаевна

Место рождения

посёлок Приволжский

Дата рождения

31.01.1945

Дата смерти

07.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1945

Отец: Поляков Николай Андрианович

Мать: Полякова (Савинова) Анна Ивановна

посёлок Приволжский
Бракосочетание
31.12.1967

Муж: Калин Иван Александрович

Саурово, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1975

Дочь: Кириллова (Калина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Калин Иван Александрович

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.10.2023
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

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