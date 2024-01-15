Горчакова Степанида Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Горчаков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Горчаков Василий Иванов
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Горчаков Григорий Васильев
Отец ребёнка: Горчаков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лукерья Васильева
Отец ребёнка: Горчаков Василий Иванов
Смерть
Неизвестно