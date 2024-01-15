Горчакова Степанида Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова Степанида Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Горчаков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Горчаков Василий Иванов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Горчаков Григорий Васильев

Отец ребёнка: Горчаков Василий Иванов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лукерья Васильева

Отец ребёнка: Горчаков Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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