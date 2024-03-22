Ершов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения19.11.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1895 ст.
Отец: Павел Яковлев
Мать: Надежда Алексеева
Бракосочетание
08.01.1915
Жена: Ершова Надежда Федоровна
Бракосочетание
08.01.1915
Жена: Ершова Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
28.06.1916
Мать ребёнка: Ершова Надежда Федоровна
Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно