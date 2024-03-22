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Ершов Николай Павлович

Место рождения

Овсянниково, Бушневская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

19.11.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1895 ст.

Отец: Павел Яковлев

Мать: Надежда Алексеева

Овсянниково, Бушневская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
08.01.1915

Жена: Ершова Надежда Федоровна

Овсянниково, Бушневская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
08.01.1915

Жена: Ершова Надежда Федоровна

Овсянниково, Бушневская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1916

Сын: Ершов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ершова Надежда Федоровна

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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