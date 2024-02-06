Муравьёва (Панина) Пелогея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.08.1936
Песоченский поселковый совет Лихвинского уезда Московской области
Рождение ребёнка
04.10.1937
Сын: Муравьёв Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Муравьев Алексей Иванович
Митинка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно