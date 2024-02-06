Муравьёва (Панина) Пелогея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Панина) Пелогея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.08.1936

Муж: Муравьев Алексей Иванович

Песоченский поселковый совет Лихвинского уезда Московской области
Рождение ребёнка
04.10.1937

Сын: Муравьёв Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Муравьев Алексей Иванович

Митинка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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