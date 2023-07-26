Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Место рождения

Пилюгина, Сургутский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

06.01.1905

Дата смерти

17.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905

Отец: Силин Матвей Петрович

Мать: Силина Мария Порфирьевна

Пилюгина, Сургутский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куйвашев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куйвашев Олег Александрович

Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куйвашев Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1928

Сын: Куйвашев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Куйвашев Александр Александрович

Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1932

Сын: Куйвашев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1938

Сын: Куйвашев Леонид Александрович

Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович

Смерть
17.09.1966

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