Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1905
Дата смерти17.09.1966
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905
Отец: Силин Матвей Петрович
Мать: Силина Мария Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куйвашев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куйвашев Олег Александрович
Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1928
Сын: Куйвашев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Куйвашев Александр Александрович
Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1932
Сын: Куйвашев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1938
Сын: Куйвашев Леонид Александрович
Отец ребёнка: Куйвашев Александр Иванович
Смерть
17.09.1966