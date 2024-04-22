Торопченова (Самойлова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Самойлова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Место
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Рождение
1912

Отец: Самойлов Иван

Мать: Самойлова Пелагея Ильинична

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Торопченов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Торопченов Георгий Степанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
До 1933

Муж: Торопченов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
05.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торопченов Георгий Степанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торопченов Георгий Степанович

Смерть
Неизвестно
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