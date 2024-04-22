Торопченова (Самойлова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Самойлов Иван
Рождение ребёнка
1933
Сын: Торопченов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Торопченов Георгий Степанович
Бракосочетание
До 1933
Рождение ребёнка
05.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торопченов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
18.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торопченов Георгий Степанович
Смерть
Неизвестно