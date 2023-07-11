Воронин Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Александр Константинович

Воронин Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1954

Отец: Воронин Константин Федорович

Мать: Воронина-Черняева Ольга Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close