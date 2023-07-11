Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Воронин Александр Константинович
Воронин Александр Константинович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.1954
Пол
Мужской
Отец
Воронин Константин Федорович
1916 г.р.
Мать
Воронина-Черняева Ольга Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1954
Отец:
Воронин Константин Федорович
Мать:
Воронина-Черняева Ольга Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия