Помятихина Пелагея (Полина) Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1937
Дочь: Золкина Людмила (Люся) Михайловна
Отец ребёнка: Биркин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
15.12.1938
Дочь: Помятихина Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Биркин Михаил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Погибла под бомбардировкой поезда немцами