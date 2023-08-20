Помятихина Пелагея (Полина) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помятихина Пелагея (Полина) Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1937

Дочь: Золкина Людмила (Люся) Михайловна

Отец ребёнка: Биркин Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
15.12.1938

Дочь: Помятихина Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Биркин Михаил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биркин Михаил Семёнович

Смерть
Неизвестно
Погибла под бомбардировкой поезда немцами
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