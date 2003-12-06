Anufriev Sergey
Место рожденияNovo-Krestyanka, Kazakhstan
Дата рождения30.09.1957
Дата смерти06.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1957
Отец: Anufriev Ivan
Мать: скрыто настройками приватности
Novo-Krestyanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
22.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Novo-Krestyanka, Kazakhstan
Смерть
06.12.2003
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan