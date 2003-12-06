Anufriev Sergey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Anufriev Sergey

Место рождения

Novo-Krestyanka, Kazakhstan

Дата рождения

30.09.1957

Дата смерти

06.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1957

Отец: Anufriev Ivan

Мать: скрыто настройками приватности

Novo-Krestyanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
22.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Novo-Krestyanka, Kazakhstan
Смерть
06.12.2003
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
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