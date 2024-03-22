Болдычев Максим Поликарпов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1903
Сын: Болдычев Сергей Максимович
Мать ребёнка: Евгения Семенова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Васса Максимовна
Мать ребёнка: Евгения Семенова
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Евгения Семенова
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Евгения Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно