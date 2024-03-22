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Болдычев Максим Поликарпов

Место рождения

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Болдычев Поликарп Адрианов

Мать: Болдычева Праскева Иосифова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Болдычев Сергей Максимович

Мать ребёнка: Евгения Семенова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Васса Максимовна

Мать ребёнка: Евгения Семенова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Евгения Семенова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Евгения Семенова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Семенова

Место жительства
Неизвестно
Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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