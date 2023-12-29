Свешникова (Свешникова) Екатерина Михайловна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1651
Дата смерти1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1674
Рождение ребёнка
1676
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1679
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Свешникова (Свешникова) Федора Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Смерть
1714