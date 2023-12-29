Свешникова (Свешникова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1651

Дата смерти

1714

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1674

Муж: Свешников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1676

Сын: Свешников Пётр Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1679

Сын: Свешников Иван Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Свешникова (Свешникова) Федора Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Смерть
1714

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