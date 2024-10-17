Иван Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Стефанов

Иван Стефанов

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.08.1877

Дата смерти

30.08.1877

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1877

Отец: Стефан Прохоров

Мать: Марина Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
27.08.1877
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Сергей Прохоров и крестьянка Феодосия Никитина
Смерть
30.08.1877
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от слабости | от слабости
Похороны
01.09.1877

Мы используем куки для улучшения работы сайта.