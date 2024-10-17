Иван Стефанов
Место рождения
Дата рождения25.08.1877
Дата смерти30.08.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1877
Отец: Стефан Прохоров
Мать: Марина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Крещение
27.08.1877
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Сергей Прохоров и крестьянка Феодосия Никитина
Смерть
30.08.1877
Причина смерти: от слабости | от слабости
Похороны
01.09.1877