Сагайдак Дмитрий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагайдак Дмитрий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Сагайдак Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сагайдак Фекла Васильевна

Место жительства
1903 ст.
Устиновка, Кіровоградська область
На 1903 год - крестьянин села Устиновка Елисаветградского уезда Херсонской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагайдак Фекла Васильевна

Смерть
Неизвестно
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