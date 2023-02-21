Сагайдак Дмитрий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1903
Дочь: Сагайдак Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Сагайдак Фекла Васильевна
Место жительства
1903 ст.
Устиновка, Кіровоградська область
На 1903 год - крестьянин села Устиновка Елисаветградского уезда Херсонской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно