Шапырин Александр Иванович
мужской, родился 17.08.1910 ст., Мартыновская, Егорьевск, Московская область
умер После 1931
ОтецШапырин Иван Иванович01.05.1878 ст. г.р.
МатьШапырина (Макарова) Екатерина Васильевна21.11.1881 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1910 ст.
Мартыновская, Егорьевск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.08.1910 ст.
Раскулачивание
С 1927 по 1930
Раскулачивание
1931
Смерть
После 1931