Шапырин Александр Иванович 17.08.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Шапырин Александр Иванович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 17.08.1910 ст., Мартыновская, Егорьевск, Московская область

умер После 1931

Отец
Шапырин Иван Иванович01.05.1878 ст. г.р.
Мать
Шапырина (Макарова) Екатерина Васильевна21.11.1881 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1910 ст.

Отец: Шапырин Иван Иванович

Мать: Шапырина (Макарова) Екатерина Васильевна

Мартыновская, Егорьевск, Московская область

Место жительства
Неизвестно
Саввино, Егорьевск, Московская область

Крещение
17.08.1910 ст.
Саввино, Егорьевск, Московская область

Восприемники: Мария Ивановна Быутырев (Шапырина)

Раскулачивание
С 1927 по 1930
Саввино, Егорьевск, Московская область

Раскулачивание
1931
Саввино, Егорьевск, Московская область

Причина: Раскулачивание | Ссылка

Смерть
После 1931

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