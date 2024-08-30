Алешина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Алешина) Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Алешин Петр Федорович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Алешин Иван Петрович

Отец ребёнка: Алешин Петр Федорович

Рождение ребёнка
1713

Сын: Алешин Яков Петрович

Отец ребёнка: Алешин Петр Федорович

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