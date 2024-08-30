Алешина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Алешина) Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Алешин Петр Федорович
Рождение ребёнка
1710
Сын: Алешин Иван Петрович
Отец ребёнка: Алешин Петр Федорович
Рождение ребёнка
1713
Сын: Алешин Яков Петрович
Отец ребёнка: Алешин Петр Федорович