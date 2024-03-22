Ананьева (Федотова) Агафья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Федотова) Агафья Акимовна

Место рождения

Андреевка, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.12.1893

Дата смерти

17.10.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 или 1900 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ананьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ананьев Василий

Озерки, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Смирнова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Ананьев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Василий

Андреевка, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.10.1965
Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Похоронена на старом чердаклинском кладбище.
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