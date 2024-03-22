Ананьева (Федотова) Агафья Акимовна
Место рождения
Дата рождения25.12.1893
Дата смерти17.10.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1893
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ананьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ананьев Василий
Озерки, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Смирнова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Ананьев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананьев Василий
Смерть
17.10.1965
Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Похоронена на старом чердаклинском кладбище.