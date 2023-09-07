Артемий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Игнатий Прокофьевич

Мать: не указана

Смерть
1813
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