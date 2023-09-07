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Артемий Игнатьевич
Артемий Игнатьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1744
Дата смерти
1813
Пол
Мужской
Отец
Игнатий Прокофьевич
1715 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Игнатий Прокофьевич
Мать: не указана
Смерть
1813
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