Мусалимова Альмира Раисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1960
Отец: Зайнуллин Раис
Рождение ребёнка
31.07.1990
Дочь: Мусалимова Камила Рушановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1996
Сын: Мусалимов Мурат Рушанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности