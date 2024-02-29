Мусалимова Альмира Раисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусалимова Альмира Раисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1960

Отец: Зайнуллин Раис

Мать: Зайнуллина Мадина Ягудовна

Рождение ребёнка
31.07.1990

Дочь: Мусалимова Камила Рушановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1996

Сын: Мусалимов Мурат Рушанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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