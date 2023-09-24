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Кубышкин Алексей Петрович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.12.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова (Кубышкина) Римма Алексеевна

Мать ребёнка: (Федорович) Нина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Федорович) Нина Тимофеевна

Образование
1938
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
В 1938 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное, дважды Краснознамённое, ордена Красной Звезды училище имени В. И. Ленина.
Смерть
Неизвестно

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