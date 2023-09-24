Кубышкин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения17.12.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова (Кубышкина) Римма Алексеевна
Мать ребёнка: (Федорович) Нина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1938
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
В 1938 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное, дважды Краснознамённое, ордена Красной Звезды училище имени В. И. Ленина.
Смерть
Неизвестно