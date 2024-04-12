Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиМежду 1817 и 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ненила Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петрович
Смерть
Между 1817 и 1832