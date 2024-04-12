Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Александровна

Место рождения

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Между 1817 и 1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ненила Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петрович

Смерть
Между 1817 и 1832
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