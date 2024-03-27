Синюков Евдоким Трофимович
Место рожденияд.Куршево, Рязанской обл.
Дата рождения1880
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Степанов Александра Евдокимовна
Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна
д. Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна
д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Синюков Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна
д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Синюков Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна
д.Куршево, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965
д.Куршево, Рязанской обл.