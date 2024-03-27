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Синюков Евдоким Трофимович

Место рождения

д.Куршево, Рязанской обл.

Дата рождения

1880

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Степанов Александра Евдокимовна

Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна

д. Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Синюков Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна

д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Синюков Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна

д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Синюков Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Синюкова Мария Константиновна

д.Куршево, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синюкова Мария Константиновна

Смерть
1965
д.Куршево, Рязанской обл.
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