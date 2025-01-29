Наумова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Иван
Рождение ребёнка
1903
Сын: Наумов Михаил
Отец ребёнка: Наумов Иван
Рождение ребёнка
17.04.1910
Сын: Наумов Егор
Отец ребёнка: Наумов Иван
Рождение ребёнка
29.10.1914
Дочь: Жогинова (Наумова) Анастасия
Отец ребёнка: Наумов Иван
Смерть
Неизвестно