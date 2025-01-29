Наумова Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова Наталья

Наумова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
1910 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Иван

Рождение ребёнка
1903

Сын: Наумов Михаил

Отец ребёнка: Наумов Иван

Рождение ребёнка
17.04.1910

Сын: Наумов Егор

Отец ребёнка: Наумов Иван

Рождение ребёнка
29.10.1914

Дочь: Жогинова (Наумова) Анастасия

Отец ребёнка: Наумов Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.