Варенцова Федора / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаренцова Федора /

Варенцова Федора /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1702 г.р.
Около 1704 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1707 г.р.
Около 1710 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: (Варенцова) Авдотья

Отец ребёнка: Варенцов Леонтей Кузнец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Варенцов Василий

Отец ребёнка: Варенцов Леонтей Кузнец

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Варенцов Прокофий

Отец ребёнка: Варенцов Леонтей Кузнец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Варенцов Семён

Отец ребёнка: Варенцов Леонтей Кузнец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Варенцов Иван

Отец ребёнка: Варенцов Леонтей Кузнец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.