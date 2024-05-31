Варенцова Федора /
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: (Варенцова) Авдотья
Отец ребёнка: Варенцов Леонтей Кузнец
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Варенцов Василий
Отец ребёнка: Варенцов Леонтей Кузнец
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Варенцов Прокофий
Отец ребёнка: Варенцов Леонтей Кузнец
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Варенцов Семён
Отец ребёнка: Варенцов Леонтей Кузнец
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Варенцов Иван
Отец ребёнка: Варенцов Леонтей Кузнец
Смерть
Неизвестно