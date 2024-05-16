Лейман Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1978
Сын: Лейман Константин Андреевич
Отец ребёнка: Лейман (Козлов) Андрей Константинович
Рождение ребёнка
03.11.1980
Сын: Лейман Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Лейман (Козлов) Андрей Константинович