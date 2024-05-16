Лейман Ольга 31.08.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейман Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейман (Козлов) Андрей Константинович

Рождение ребёнка
07.11.1978

Сын: Лейман Константин Андреевич

Отец ребёнка: Лейман (Козлов) Андрей Константинович

Рождение ребёнка
03.11.1980

Сын: Лейман Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Лейман (Козлов) Андрей Константинович

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