Язина (Базарова) Альбина
женский, родилась 25.03.1992
ОтецЕвгенийНеизвестно г.р.
Супруги
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Отец: Евгений
Мать: не указана
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www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Bazarnov/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Bazarnov/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения фамилии Базарнов открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Семейное имя Базарновых образовано от личного прозвища и относится к распространенному типу русских фамилий. | У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени, полученному им при крещении. Дело в том, что церковных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчерпаемый запас прозвищ позволял легко выделить человека в обществе. В качестве источников могли использоваться: указание на род занятий, на особенности характера или внешности человека, на местность, выходцем из которой был человек. В большинстве случаев прозвища, изначально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена не только в повседневной жизни, но и в официальных документах. | Фамилия Базарнов восходит к прозвищу далекого предка по мужской линии Базарный, которое, по одной из версий, могло быть образовано от слова «базарный», что в некоторых говорах употреблялся в значении «смелый, бравый, напористый». Скорее всего, родоначальник фамилии выделялся среди своих товарищей такими качествами характера. | В то же время, в других областях «базарным» могли прозвать праздного человека, «ходившего по базарам и гостям». | Прозвище Базарный мог получить и «базарник» - так в народе называли крикливого или громогласного человека, забияку. Кроме того, Базарным могли величать ремесленника или крестьянина, который «базарничал», то есть мастерил, изготовлял что-либо для продажи на базаре. | Также возможно, что прозвище предка Базарный являлось указанием на положение его дома относительно базарной площади. Таким образом, данное прозвание во время переписи населения могло закрепиться за человеком, проживавшим недалеко от торговых рядов. | Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, однако уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибавлением к основе - имени или прозвищу отца - суффиксов -ов/-ев и -ин, постепенно ставших типичными показателями русских семейных имен. По своему происхождению такие именования являлись притяжательными прилагательными, отчествами. При этом суффикс -ов/-ев прибавлялся к основам на согласный или -о, а фамилии на -ин образовывались от имен и прозвищ, оканчивавшихся на -а/-я. Таким образом, потомки человека, носившего именование Базарный, могли получить наследуемую фамилию Базарновы. | Когда и где именно прозвание предка легло в основу передаваемой по наследству фамилии, сегодня сложно сказать однозначно, так как процесс формирования русских родовых имен длился столетиями. Однако несомненно, | фамилия Базарнов | является замечательным памятником славянской письменности и культуры. | Источники: Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен, Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, в 4-х т., Веселовский С.Б. Ономастикон, Унбегаун Б.О. Русские фамилии. Словарь русских народных говоров под ред. Сороколетова Ф. П.
высшее Пензенский пединститут
Муж: Язин Антон
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Язин Антон