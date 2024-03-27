Вагап Мурадалиев № 89
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1790
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Мурадали Илметов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1815
Сын: Абдулгафар Вагапов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1817
Сын: Абдулнасыр Вагапов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сабит Вагапов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1826