Вагап Мурадалиев № 89 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагап Мурадалиев № 89

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1790

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Мурадали Илметов

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1815

Сын: Абдулгафар Вагапов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1817

Сын: Абдулнасыр Вагапов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сабит Вагапов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1826
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