Николаева (Задорожная) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Задорожная) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1920

Дата смерти

04.05.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 21.11.1940

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1941

Дочь: Николаева Тамара Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.08.1947

Дочь: Николаева Лидия Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1949

Дочь: Николаева Таисья Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Вычислено 13.08.1953

Дочь: Николаева Любовь Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.01.1956

Сын: Николаев Александр Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1958

Дочь: Николаева Вера Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.05.2012
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