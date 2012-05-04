Николаева (Задорожная) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1920
Дата смерти04.05.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Вычислено 21.11.1940
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1941
Дочь: Николаева Тамара Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.1947
Дочь: Николаева Лидия Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1949
Дочь: Николаева Таисья Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Вычислено 13.08.1953
Дочь: Николаева Любовь Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1956
Сын: Николаев Александр Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1958
Дочь: Николаева Вера Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.05.2012