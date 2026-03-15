Салманова Фекла Макарова
женский, родилась Неизвестно
умерла 01.10.1910 ст.
Супруги
Салманов Григорий Иванович14.11.1843 ст. г.р.
Дети
Салманов Иван Григорьев07.01.1867 ст. г.р.
Евграфова (Салманова) Дарья Григориева17.03.1872 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салманов Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1867 ст.
Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1872 ст.
Дочь: Евграфова (Салманова) Дарья Григориева
Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1879
Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1882 ст.
Дочь: (Салманова) Марина Григориева
Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович
Смерть
01.10.1910 ст.