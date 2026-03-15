Салманова Фекла Макарова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Салманова Фекла Макарова

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла 01.10.1910 ст.

Супруги
Салманов Григорий Иванович14.11.1843 ст. г.р.
Дети
Салманов Иван Григорьев07.01.1867 ст. г.р.
Евграфова (Салманова) Дарья Григориева17.03.1872 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салманов Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
07.01.1867 ст.

Сын: Салманов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.03.1872 ст.

Дочь: Евграфова (Салманова) Дарья Григориева

Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.10.1879

Сын: Салманов Яков Григорьев

Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.07.1882 ст.

Дочь: (Салманова) Марина Григориева

Отец ребёнка: Салманов Григорий Иванович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
01.10.1910 ст.

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