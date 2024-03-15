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Мануил Семенов

Место рождения

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Семен Ермолаев

Мать: Анна Федорова

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ефим Мануилов

Мать ребёнка: Федосья Артемьева

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марфа Мануиловна

Мать ребёнка: Федосья Артемьева

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1838

Жена: Федосья Артемьева

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Авдотья Мануиловна

Мать ребёнка: Федосья Артемьева

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ефим Мануилов

Мать ребёнка: Федосья Артемьева

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Никифор Мануилов

Мать ребёнка: Федосья Артемьева

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1843

Дочь: Матрена Мануиловна

Мать ребёнка: Федосья Артемьева

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ульяна Мануиловна

Мать ребёнка: Федосья Артемьева

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Мануилов

Мать ребёнка: Федосья Артемьева

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Мануиловна

Мать ребёнка: Федосья Артемьева

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1858
Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область

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