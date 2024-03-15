Мануил Семенов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Семен Ермолаев
Мать: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ефим Мануилов
Мать ребёнка: Федосья Артемьева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марфа Мануиловна
Мать ребёнка: Федосья Артемьева
Бракосочетание
До 1838
Жена: Федосья Артемьева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Авдотья Мануиловна
Мать ребёнка: Федосья Артемьева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ефим Мануилов
Мать ребёнка: Федосья Артемьева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Никифор Мануилов
Мать ребёнка: Федосья Артемьева
Рождение ребёнка
01.11.1843
Дочь: Матрена Мануиловна
Мать ребёнка: Федосья Артемьева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ульяна Мануиловна
Мать ребёнка: Федосья Артемьева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Мануилов
Мать ребёнка: Федосья Артемьева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Мануиловна
Мать ребёнка: Федосья Артемьева
Смерть
После 1858