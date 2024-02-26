Дегтярёва (Елизарова) Людмила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Елизарова) Людмила Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.08.1978

Муж: не указан

Развод 1991г.
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