Щебеньков Павел Парамонович
Место рождениясело Бибиково, Благовещенского района, Амурской области
Дата рождения21.07.1925
Дата смерти18.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.07.1925
село Бибиково, Благовещенского района, Амурской области
Рождение ребёнка
07.11.1954
Дочь: Тебряева Любовь Павловна
Мать ребёнка: Щебенькова Нина Семеновна
Россия, Волгоградская область, Городищинский район, военная база 123
Смерть
18.06.1980
Липецкая область Добринский район деревня Николаевка