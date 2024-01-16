Щебеньков Павел Парамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩебеньков Павел Парамонович

Щебеньков Павел Парамонович

Место рождения

село Бибиково, Благовещенского района, Амурской области

Дата рождения

21.07.1925

Дата смерти

18.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

село Бибиково, Благовещенского района, Амурской области
Рождение ребёнка
07.11.1954

Дочь: Тебряева Любовь Павловна

Мать ребёнка: Щебенькова Нина Семеновна

Россия, Волгоградская область, Городищинский район, военная база 123
Смерть
18.06.1980
Липецкая область Добринский район деревня Николаевка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close