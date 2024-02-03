Гончаров Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1973
Сын: Гончаров Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
1976
Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
17.05.1979
Дочь: Лебедько Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Кирилловна
Смерть
Неизвестно