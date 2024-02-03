Гончаров Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Евгений Иванович

Гончаров Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Сын: Гончаров Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Кирилловна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Гончаров Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Кирилловна

Рождение ребёнка
17.05.1979

Дочь: Лебедько Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Красноперова Татьяна Кирилловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.