Шитов Георгий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитов Георгий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1925

Дата смерти

04.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1925

Отец: Шитов Георгий Филипович

Мать: Бодрова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
15.02.1948

Дочь: Шитова Лариса Георгиевна

Мать ребёнка: Парамонова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.04.1958

Дочь: Шитова Елена Геогргиевна

Мать ребёнка: Парамонова Вера Дмитриевна

Смерть
04.04.1995

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