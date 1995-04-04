Шитов Георгий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1925
Дата смерти04.04.1995
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1925
Отец: Шитов Георгий Филипович
Мать: Бодрова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
15.02.1948
Дочь: Шитова Лариса Георгиевна
Мать ребёнка: Парамонова Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.04.1958
Дочь: Шитова Елена Геогргиевна
Мать ребёнка: Парамонова Вера Дмитриевна
Смерть
04.04.1995