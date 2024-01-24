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Параскева Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Егор Давидов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Арсеньева

Отец ребёнка: Арсений Егоров (Георгиев?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Егоров (Георгиев?)

Рождение ребёнка
23.05.1906 ст.

Дочь: Мария Арсеньева

Отец ребёнка: Арсений Егоров (Георгиев?)

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1908

Дочь: Вера? Арсеньева

Отец ребёнка: Арсений Егоров (Георгиев?)

Смерть
Неизвестно
Александровская, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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