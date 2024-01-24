Параскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Егор Давидов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Арсеньева
Отец ребёнка: Арсений Егоров (Георгиев?)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1906 ст.
Дочь: Мария Арсеньева
Отец ребёнка: Арсений Егоров (Георгиев?)
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1908
Дочь: Вера? Арсеньева
Отец ребёнка: Арсений Егоров (Георгиев?)
Смерть
Неизвестно
Александровская, Ивановская волость, Зубцовский уезд