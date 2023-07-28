Карпова Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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