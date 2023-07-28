Карпова Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно