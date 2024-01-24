Рыбаков Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1926

Жена: Рыбакова Мария Егоровна

Москва, Сокольники
Рождение ребёнка
10.01.1929

Дочь: Рыбакова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Рыбакова Мария Егоровна

Развод
1944

Жена: Рыбакова Мария Егоровна

Вернула фамилию девичью фамилию Милованова.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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