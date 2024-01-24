Рыбаков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1926
Жена: Рыбакова Мария Егоровна
Москва, Сокольники
Рождение ребёнка
10.01.1929
Дочь: Рыбакова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Рыбакова Мария Егоровна
Развод
1944
Жена: Рыбакова Мария Егоровна
Вернула фамилию девичью фамилию Милованова.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно