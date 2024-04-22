Кутин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ивану на тот момент было 24 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: Кутина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Екатерине на тот момент было 7 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: Кутина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Александре на тот момент было 5 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1905
Дочь: Кутина Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Агриппина на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1908 год. Указано, что Даниилу на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1911 год. Указано, что Николаю на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Дочь: Кутина Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федосье на тот момент было 1 год.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно