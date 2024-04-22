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Кутин Иван Григорьевич

Место рождения

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Кутин Григорий Васильевич

Мать: Кутина Маланья Николаевна

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ивану на тот момент было 24 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: Кутина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Екатерине на тот момент было 7 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: Кутина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Александре на тот момент было 5 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1905

Дочь: Кутина Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Агриппина на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Кутин Даниил Иванович

Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1908 год. Указано, что Даниилу на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Кутин Николай Иванович

Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1911 год. Указано, что Николаю на тот момент было 1 год.
Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Дочь: Кутина Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Кутина Аграфена Моисеевна

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федосье на тот момент было 1 год.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутина Аграфена Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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