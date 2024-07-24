Петровичев Петр Артемов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петровичев Артем Сергеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Петровичев Василий
Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: (Петровичева) Анастасия
Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова
Рождение ребёнка
28.04.1900
Сын: Петровичев Николай
Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова
Рождение ребёнка
Около 26.08.1902
Сын: Петровичев Иоанн
Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова
Рождение ребёнка
07.07.1903
Дочь: (Петровичева) Мария
Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова
Рождение ребёнка
30.07.1905
Сын: Петровичев Степан
Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Петровичев Алексей
Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова
Смерть
Неизвестно