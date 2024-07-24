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Петровичев Петр Артемов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петровичев Артем Сергеев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Петровичев Василий

Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: (Петровичева) Анастасия

Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова

Рождение ребёнка
28.04.1900

Сын: Петровичев Николай

Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова

Рождение ребёнка
Около 26.08.1902

Сын: Петровичев Иоанн

Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова

Рождение ребёнка
07.07.1903

Дочь: (Петровичева) Мария

Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова

Рождение ребёнка
30.07.1905

Сын: Петровичев Степан

Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Петровичев Алексей

Мать ребёнка: Фёкла Поликарпова

Смерть
Неизвестно

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