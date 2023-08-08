Смирнова (Шишкина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Шишкина) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1979

Дочь: Озерова Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Смирнов Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
08.08.1987

Сын: Смирнов Михаил Валерьевич

Отец ребёнка: Смирнов Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
08.08.1987

Сын: Смирнов Михаил Валерьевич

Отец ребёнка: Смирнов Валерий Алексеевич

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