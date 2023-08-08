Смирнова (Шишкина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1979
Дочь: Озерова Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Смирнов Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
08.08.1987
Сын: Смирнов Михаил Валерьевич
Отец ребёнка: Смирнов Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
08.08.1987
Сын: Смирнов Михаил Валерьевич
Отец ребёнка: Смирнов Валерий Алексеевич