Děutsche Josef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Děutsche Josef

Место рождения

Slany

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Děutschová (Kolářové) Márie

Работа или профессия
Неизвестно
шорник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Zimmerhaklova (Děutschová) Františka

Мать ребёнка: Děutschová (Kolářové) Márie

Смерть
Неизвестно

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