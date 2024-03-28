Děutsche Josef
Место рожденияSlany
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шорник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Zimmerhaklova (Děutschová) Františka
Мать ребёнка: Děutschová (Kolářové) Márie
Смерть
Неизвестно