Суворова Антонида Михайловна
Место рожденияАлтайский край Усть-Калманский район село Ново-Калманка
Дата рождения23.05.1926
Дата смерти25.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Катаева Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
01.07.1949
Сын: Сапрыкин Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
12.09.1956
Сын: Суворов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.08.1958
Сын: Суворов Святослав Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Афанасьевич
Смерть
25.04.2013
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область