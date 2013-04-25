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Суворова Антонида Михайловна

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Место рождения

Алтайский край Усть-Калманский район село Ново-Калманка

Дата рождения

23.05.1926

Дата смерти

25.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1926

Отец: Суворов Михаил Иванович

Мать: Чернышева Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Тимофей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Николай Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Катаева Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Сапрыкин Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
12.09.1956

Сын: Суворов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.08.1958

Сын: Суворов Святослав Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Афанасьевич

Смерть
25.04.2013
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

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