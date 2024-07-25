Удовенко Елисавета Павловна
Место рождения
Дата рождения22.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1905
Отец: Удовенко Павел Вуколович
Мать: У Анна Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-RWLD-M?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-ZB52&action=view
Крещение
23.10.1905
Крестные: Иван Иосифович Редька и Акилина Семеновна Прихно
Смерть
Неизвестно