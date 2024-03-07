Бочкарева Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1822
В ИВ 1849 года - 27 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 40 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 5... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1844
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Бочкарева Анфиса Петровна
Отец ребёнка: Бочкарев Петр Михайлович
В ИВ 1849 года - 5 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 18 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Бочкарева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Бочкарев Петр Михайлович
В ИВ 1849 года - 2 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 17 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 5... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Бочкарева Агафия Петровна
Отец ребёнка: Бочкарев Петр Михайлович
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 15 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Бочкарева Александра Петровна
Отец ребёнка: Бочкарев Петр Михайлович
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 8 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Бочкарева Елена Петровна
Отец ребёнка: Бочкарев Петр Михайлович
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 7 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Смерть
Неизвестно