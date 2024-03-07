Бочкарева Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1849 года - 27 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 40 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 5... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1844

Муж: Бочкарев Петр Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Бочкарева Анфиса Петровна

Отец ребёнка: Бочкарев Петр Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 5 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 18 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Бочкарева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Бочкарев Петр Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 2 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 17 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 5... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Бочкарева Агафия Петровна

Отец ребёнка: Бочкарев Петр Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 15 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Бочкарева Александра Петровна

Отец ребёнка: Бочкарев Петр Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 8 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Бочкарева Елена Петровна

Отец ребёнка: Бочкарев Петр Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 7 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Смерть
Неизвестно
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